Путин вручил звезду Героя России участнику СВО из Красноярского края

Президент России Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России участнику СВО из Красноярского края Евгению Кудинову. Об этом рассказали в министерстве обороны России.
Евгений Кудинов из Покровки Уярского района вместе с товарищами отразил атаку танков и пехоты противника в зоне специальной военной операции. На днях президент России Владимир Путин вручил Евгению Золотую звезду Героя России за этот подвиг.
«Сначала было два часа массивной артподготовки, потом по радиостанции сказали, что в нашу сторону выдвигаются танки. Я и мои товарищи подготовились к бою. Противник не прошёл, мы отбили атаку танков, а следом и пехоту. Героям я себя не считаю, но эмоции (прим. ред. — от награды) приятные», — рассказал Евгений Кудинов.
Также бойца и его родных с наградой поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.