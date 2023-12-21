Путин вручил звезду Героя России участнику СВО из Красноярского края

«Сначала было два часа массивной артподготовки, потом по радиостанции сказали, что в нашу сторону выдвигаются танки. Я и мои товарищи подготовились к бою. Противник не прошёл, мы отбили атаку танков, а следом и пехоту. Героям я себя не считаю, но эмоции (прим. ред. — от награды) приятные», — рассказал Евгений Кудинов.