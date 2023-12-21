В силу вступил приговор бывшему министру транспорта края Константину Димитрову

Напомним, бывшего министра транспорта задержали еще в июле 2022 года. Его арест был связан со строительством красноярского метро. По версии следствия, министерство транспорта по распоряжению Димитрова приняло работы у «ТИСИЗ» Олега Митволя, несмотря на то, что компания не выполнила часть изысканий и скопировала свои результаты со старого проекта подземки. Сам экс-министр утверждал, что сделал это по указанию «вышестоящего лица».