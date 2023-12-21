В силу вступил приговор бывшему министру транспорта края Константину Димитрову

21 декабря в силу вступил приговор бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову. В сентябре этого года Центральный районный суд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий.
Напомним, бывшего министра транспорта задержали еще в июле 2022 года. Его арест был связан со строительством красноярского метро. По версии следствия, министерство транспорта по распоряжению Димитрова приняло работы у «ТИСИЗ» Олега Митволя, несмотря на то, что компания не выполнила часть изысканий и скопировала свои результаты со старого проекта подземки. Сам экс-министр утверждал, что сделал это по указанию «вышестоящего лица».
Позже Димитров полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
— Экс-чиновник рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, указал на иных причастных лиц, — добавили в региональной прокуратуре.
Сторона защиты посчитала наказание слишком строгим — адвокат просил учесть наличие благодарностей и государственных наград, полное признание вины, а также заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако сегодня суд апелляционной инстанции отклонил эти доводы.