Путин поручил ставить граждан на учет в военкомат без личной явки

Осенний призыв в 2024 г. ведомство должно будет провести с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Доклад об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу должен представить до 1 ноября 2024 г. Также Минобороны к 15 января 2024 г. должно будет создать подразделение, которое займется внедрением и развитием государственной информационной системы.
Минцифры и Минобороны поручено организовать работу по формированию и направлению повесток в электронном виде. Кроме того, ведомства должны будут обеспечить предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток.
Также министерствам поручено наладить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военкомат, а также автоматическое подтверждение отсрочки от призыва. Доклад о проделанной работе Минобороны и Минцфиры должен быть готов до 15 января 2024 г.
14 апреля Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у повесток будет одинаковой.