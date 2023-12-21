Путин поручил ставить граждан на учет в военкомат без личной явки

Осенний призыв в 2024 г. ведомство должно будет провести с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Доклад об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу должен представить до 1 ноября 2024 г. Также Минобороны к 15 января 2024 г. должно будет создать подразделение, которое займется внедрением и развитием государственной информационной системы.