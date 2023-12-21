В Гостином дворе открылся предвыборный штаб Владимира Путина

Старт избирательной кампании официально был объявлен 7 декабря. Очередные выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 г., самовыдвижение — до 27 декабря 2023 г.