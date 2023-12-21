В Гостином дворе открылся предвыборный штаб Владимира Путина

Посетителей принимают по будням с 9:00 до 18:00. Логотип избирательной кампании оформлен в цветах триколора: страна, фамилия и год — 2024.
Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали спикер парламента Донецкой народной республики полковник Артем Жога, худрук Театра Табакова Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, получившая Героя труда за работу в пандемию — они приняли непосредственное участие в публичной части выдвижения Путина в президенты.
Старт избирательной кампании официально был объявлен 7 декабря. Очередные выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 г., самовыдвижение — до 27 декабря 2023 г.
Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества в ходе разговора с полковником Артемом Жогой.