Илан Шор обратился к Молдавскому парламенту: Допросите меня, я все знаю по краже миллиарда

В преддверии заседания парламента на котором будет проходить слушание в деле о краже миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова, Илан Шор обратился к депутатам с требованием дать ему возможность принять в нем участие. Политик заявил, что намерен сделать важные заявления о том, как происходило хищение средств и кто на самом деле был в этом замешан.
«В четверг в парламенте устраивают якобы секретные слушания по украденному миллиарду. Они будут выслушивать очередные бредни Антикоррупционного центра? Единственный человек, которого надо слушать, это я. Потому что я лучше всех знаю как это происходило на самом деле. Но меня они не приглашают. Именно поэтому я официально обратился к Игорю Гросу и попросил пригласить меня на слушания. Задавайте мне любые вопросы! И я вам смогу подтвердить свои слова документально», — отметил политик в ходе трансляции в соцсетях в среду вечером.
Политик также заявил что его адвокаты будут обжаловать в международных судах процессуальные нарушения в деле о хищении миллиарда долларов из банковской системы.
«Вы спросите, а кто же виноват? Виноваты те чиновники, правительство, парламент и политики которые одобрили вывод миллиарда долларов из казны. Голосовало за это правительство, членом которого была Майя Санду. Почему до сегодняшнего дня не привлечены к уголовной ответственности министры, депутаты и все остальные причастные к этому люди? Почему они не сидят в тюрьмах? Я не был в 2014 году ни президентом, ни премьер-министром, ни спикером парламентом. Я не мог взять этот миллиард! Его потратило правительство, парламент и все чиновники, которые тогда были в финансовом комитете. Эти люди должны сидеть в тюрьме, и они обязательно туда сядут! Все это время они шили против меня незаконные дела», — отметил Илан Шор.
По словам политика, главный свидетель по уголовному делу, бывший чиновник Нацбанка Матей Доготару, сбежавший ранее из Молдовы, был допрошен в американском суде. В ходе судебного заседания он признал, что не может подтвердить свои собственные показания, данные им ранее в рамках уголовного дела, которое было заведено на Илана Шора.