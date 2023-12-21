Илан Шор обратился к Молдавскому парламенту: Допросите меня, я все знаю по краже миллиарда

«Вы спросите, а кто же виноват? Виноваты те чиновники, правительство, парламент и политики которые одобрили вывод миллиарда долларов из казны. Голосовало за это правительство, членом которого была Майя Санду. Почему до сегодняшнего дня не привлечены к уголовной ответственности министры, депутаты и все остальные причастные к этому люди? Почему они не сидят в тюрьмах? Я не был в 2014 году ни президентом, ни премьер-министром, ни спикером парламентом. Я не мог взять этот миллиард! Его потратило правительство, парламент и все чиновники, которые тогда были в финансовом комитете. Эти люди должны сидеть в тюрьме, и они обязательно туда сядут! Все это время они шили против меня незаконные дела», — отметил Илан Шор.