Краевой суд оставил выборы во Владивостоке без коммуниста

Размещение на агитматериале ссылки на канал, по мнению истца, приравнивает канал к способу размещения агитационных материалов. В канале коммуниста представители оппонента обнаружили две публикации, по их мнению, с признаками нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, в одном случае автор Telegram-канала сопроводил пост про ЖКХ картинкой с человечками, а во втором — к публикации о проведении дебатов привел графический рисунок, на котором изображены два человечка c подписью под ними Debate. В то же время, у кандидата не было соглашения с правообладателями данных графических рисунков, настаивал истец.