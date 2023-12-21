Краевой суд оставил выборы во Владивостоке без коммуниста

Приморский краевой суд снял довыборов депутата Думы Владивостока по округу № 20 кандидата от КПРФ Александра Хамадуллина. На заседании 21 декабря апелляция отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое, удовлетворив исковые требования кандидата «Единой России» Станислава Примаченко к своему оппоненту. Теперь члены УИКов будут обязаны вычеркнуть фамилию коммуниста из бюллетеней и убрать информацию о нем с информационных стендов. Представители кандидата от компартии намерены подавать кассационную жалобу, но в текущую избирательную кампанию это его не вернет, сообщает ИА PrimaMedia.
В суде состоялось рассмотрение двух апелляционных жалоб, а также представления прокурора на решение Ленинского районного суда Владивостока, принятое 19 декабря. Оспаривали решение все стороны: и ответчик, и истец.
Судебная коллегия Приморского краевого суда отменила решение Ленинского районного суда Владивостока на основании наличия процедурных нарушений. В частности, суд первой инстанции вынес решение 19 декабря, когда уже истек срок снятия кандидатов в суде: это можно было сделать до 18 декабря включительно.
В то же время, Приморский краевой суд вынес новое решение по иску кандидата от «Единой России» Станислава Примаченко об отмене регистрации его оппонента, удовлетворив его исковые требования.
Размещение на агитматериале ссылки на канал, по мнению истца, приравнивает канал к способу размещения агитационных материалов. В канале коммуниста представители оппонента обнаружили две публикации, по их мнению, с признаками нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, в одном случае автор Telegram-канала сопроводил пост про ЖКХ картинкой с человечками, а во втором — к публикации о проведении дебатов привел графический рисунок, на котором изображены два человечка c подписью под ними Debate. В то же время, у кандидата не было соглашения с правообладателями данных графических рисунков, настаивал истец.
В приморской практике избирательных споров это первый случай отмены регистрации кандидата по агитации в Telegram-канале.
Решение об отмене регистрации кандидата Хамадуллина вступило в законную силу. Кандидат КПРФ намерен подавать кассационную жалобу, сообщил ИА PrimaMedia его представитель. По мнению адвоката, есть определенная правовая коллизия, в том числе и по срокам.
«Ч. 6 ст. 305 КАС допускает, что суд апелляционной инстанции может принять решение об отмене кандидата за два дня до дня голосования. Но это только в том случае, если суд первой инстанции принял решение в установленный срок и отказал административному истцу. Тогда у административного истца остается возможность обжаловать. В данном же случае иск в первой инстанции был удовлетворен», — отмечает он.
Обращение в кассацию на ход текущей избирательной кампании, скорее всего, никак не повлияет, т.к. до выборов осталось всего три дня.
В свою очередь, УИКи после решения Крайсуда сейчас оперативно будут вычеркивать кандидата КПРФ из бюллетеней. Также им надлежит убрать сведения о нем с информационных стендов.
Таким образом, в предвыборной гонке остались три кандидата: от «Справедливой России — За Правду» — юрист АО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» Сергей Коврижных; от ЛДПР — студент третьего курса факультета политологии ДВФУ, пожарный Даниил Литвиненко; от «Единой России» — собственно, бывший депутат Думы Владивостока, директор ООО «Альтаир» Станислав Примаченко — истец.
В этой кампании применяется досрочное голосование. С 13 до 19 декабря оно проходило в помещении ТИК. За неделю в нем приняло участие 345 избирателей. с 20 по 23 декабря досрочное голосование переместилось в УИКи. За первый день «досрочки» в УИКах на участки — их всего семь — пришло около 280 избирателей. Люди идут голосовать, несмотря на аномальные морозы во Владивостоке.
Основной день голосования — 24 декабря.