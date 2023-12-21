Мэр Екатеринбурга вступился перед прокуратурой за свой любимый парк

«Мы сейчас ведем с ними [прокуратурой] диалог. Мы считаем, что мы абсолютно в правовом поле находимся. И здесь речь не идет о том, что мы сразу исполним то, что предписано прокуратурой. Мы с коллегами будем это обсуждать, будем рассматривать представление [от городской прокуратуры]. Мы считаем, что движемся в абсолютно правильном направлении, которое показало свою эффективность, потому что парк сегодня — это не парк трехлетней давности», — сказал Орлов, еще раз отметив заслуги дирекции ЦПКиО.