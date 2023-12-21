На больнице «Тома Чорбэ» поставят крест дважды: Инфекционку в Кишиневе закроют и туда въедет Бессарабская митрополия

Бывший глава управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ заявил, что Бессарабская митрополия заинтересована в земле под больницей им. Тома Чорбэ.
Ранее лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что земля, на которой построена инфекционная больница имени Тома Чорбэ, может быть передана Миссии ООН.
«Новой миссии ООН там точно не будет. Я слышал, что Бессарабская митрополия очень заинтересована в этой земле. Они находятся очень близко к инфекционной больнице им. Тома Чорбэ и хотят расширить свою территорию. И были дискуссии о строительстве на этой территории собора и представительства Бессарабской церкви», — сказал Борис Гылкэ.
Гылкэ считает, что это было политическое решение, так как Минздрав не смог бы сделать это в одиночку.
Источник: primul.info.