На больнице «Тома Чорбэ» поставят крест дважды: Инфекционку в Кишиневе закроют и туда въедет Бессарабская митрополия

«Новой миссии ООН там точно не будет. Я слышал, что Бессарабская митрополия очень заинтересована в этой земле. Они находятся очень близко к инфекционной больнице им. Тома Чорбэ и хотят расширить свою территорию. И были дискуссии о строительстве на этой территории собора и представительства Бессарабской церкви», — сказал Борис Гылкэ.