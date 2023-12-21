Два района Кубани объединят с городами. Что это дает?

Административная реформа коснется трех районов на Кубани. Приморско-Ахтарский, Туапсинский и Ленинградский переформатируют в муниципальные округа. Такое решение в декабре приняли депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края.
Надо сказать, районные центры для двух из них являются крупные портовые города — Приморско-Ахтарск и Туапсе, райцентром Ленинградского района — станица Ленинградская. Теперь руководить ими будут главы муниципальных округов, то есть бывшие главами районов. Но не мэры.
В департаменте внутренней политики Краснодарского края это решение объяснили способом повысить эффективность управления.
— Благодаря такому преобразованию повысится качество управления территориями и оперативность решения вопросов. Теперь в едином центре будут сконцентрированы кадровые, управленческие и финансовые ресурсы, — сообщили «КП»-Кубань" в ведомстве.
Ожидается, что благодаря преобразованию муниципальный округ сможет рационально распределять бюджетные деньги исходя из потребностей.
— Потому как ранее входящим в его состав поселениям зачастую не хватало местного бюджета на реализацию своих задач, при том, что в районном бюджете средства были, но направить их не представлялось возможным, — объясняют в департаменте внутренней политики администрации Кубани. — Также такая модель управления муниципальным образованием будет способствовать более активному вовлечению муниципалитета к участию в различных национальных проектах и программах, направленных на улучшение качества жизни людей.
ПОЧЕМУ ТАК ПАЛ ВЫБОР?
К депутатам за реформой обратились три района.
— С инициативой о преобразовании в ЗСК обратились только три указанных муниципальных образования, инициатива была поддержана как ЗСК, так и администрацией Краснодарского края. В настоящее время подобных инициатив от других муниципальных районов не поступало, — пояснили выбор районов для преобразования в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ЕСТЬ МНЕНИЕ.
Примеры объединения районов с городами уже есть, но не все удачные.
— Вопрос объединения городов с районами не нов. Однозначно говорить, что это хорошо, было бы неверно, нужно анализировать каждый такой пример на Кубани. Таким решением несколько лет назад было объединить город Кропоткин с Кавказским районом. И это, на мой взгляд, удачный опыт, потому что там сильный руководитель и переизбранный уже не раз местным населением. Значит, устраивает его работа всех, — говорит Геннадий Подлесный, политолог, руководитель кафедры в центре социологических исследований.
Но есть, по мнению политолога, и не очень удачные примеры подобного объединения.
— А вот, что касается Ейского района, то преобразования ни к чему не привели, как я вижу. Там ситуация периодически накаляется между депутатами, а значит, ключевые вопросы не решаются, — говорит Геннадий Подлесный. — Я полагаю, что выбор Приморско-Ахтарского и Ленинградского районов очень удачный, в обоих руководят сильные главы. Но что касается Туаспинского района, то там слишком разный менталитет и уровень жизни в районе и в городе. Район живет туризмом, а город — порт. К примеру, вопрос проложить ли новую набережную или построить спортплощадку может вызвать внутренние споры.
Однако политолог уверен, что прежде чем принять решение о преобразовании депутаты взвесили все «за» и «против», а главное, проанализировали опыт прежних перемен.