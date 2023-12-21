Два района Кубани объединят с городами. Что это дает?

— А вот, что касается Ейского района, то преобразования ни к чему не привели, как я вижу. Там ситуация периодически накаляется между депутатами, а значит, ключевые вопросы не решаются, — говорит Геннадий Подлесный. — Я полагаю, что выбор Приморско-Ахтарского и Ленинградского районов очень удачный, в обоих руководят сильные главы. Но что касается Туаспинского района, то там слишком разный менталитет и уровень жизни в районе и в городе. Район живет туризмом, а город — порт. К примеру, вопрос проложить ли новую набережную или построить спортплощадку может вызвать внутренние споры.