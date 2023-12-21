Герасимов: ПВО РФ в 2023 году сбила 4 600 украинских БПЛА и более 100 ракет Storm Shadow

«В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6 300 воздушных целей противника, в том числе более 4 600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет “Харм”, а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов “Точка-У” и более 1 400 снарядов РСЗО», — сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.