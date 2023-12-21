Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года

«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами», — сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом».
По словам Герасимова, для этого «к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства». Он добавил, что в последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.
Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ. По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, подчеркнул начальник Генштаба. «Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — констатировал он.