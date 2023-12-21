Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года

Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ. По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, подчеркнул начальник Генштаба. «Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — констатировал он.