Владимира Путина пригласили на церемонию открытия «Игр будущего»

В церемонии открытия «Игр будущего» ожидается участие президента России Владимира Путина. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
— Конечно, «Игры будущего» — большой проект. Туда мы пригласили президента страны, ожидается его участие в церемонии открытия, — заявил он.
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.
Вчера министр спорта республики Владимир Леонов заявил, что Казань находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована. В Москве же состоялась жеребьевка первых пяти дисциплин Международного мультиспортивного турнира.