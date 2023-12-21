Россияне назвали Путина политиком года

Каждый второй житель России считает политиком года президента страны Владимира Путина, также в тройке лидеров — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были 21 декабря представлены на пресс-конференции.