Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани

Ранее компания «Автодор» назвала стоимость проезда на разных участках новой трассы М-12 «Восток». По данным компании, тариф для легковых автомобилей от Москвы до Казани составит 4481 ₽, от Москвы до Арзамаса — 2821 ₽, от Москвы до Владимира — 1399 ₽, от Владимира до Арзамаса — 1422 ₽, от Нижнего Новгорода до Казани — 1660 ₽. В госкомпании также напомнили о действии программы лояльности, которая распространяется на новые участки трассы и предусматривает скидку в размере 15%.