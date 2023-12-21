Минниханов о М12: Такой дороги я еще не видел

«Вчера сам лично за рулем проехал до Москвы. Такой дороги я еще не видел. Это другая сторона, другое понимание».
Он сообщил, что посетил четыре многофункциональные зоны, где перекусил и заправил автомобиль. «Всё продумано. Система автоматической оплаты тоже работает. Всё на высшем уровне», — отметил Раис РТ.
Минниханов напомнил, что по территории Татарстана проходят седьмой и восьмой этапы трассы, здесь насчитывается 67 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу.
«Проведена огромная работа. На стройке было задействовано 5 тыс. человек и 1,4 тыс. единиц техники», — подчеркнул он.
«Бик зур рэхмэт! Большое спасибо!» — сказал в завершение своего выступления Раис РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов перед открытием татарстанского участка магистрали М12 протестировал его на своем лимузине Aurus. На саму церемонию открытия он приехал на гоночном грузовике «КАМАЗ».
Президент РФ Владимир Путин сегодня открыл движение по участку трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани. В своей речи он поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в его возведении, и отметил, что проект был завершен за рекордные сроки.
Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Протяженность участка магистрали Москва — Казань составляет 810 километров. Благодаря новой автостраде время в пути от столицы РФ до столицы РТ сократится с 12 до 6,5 часа. После Казани М12 должна дойти до Екатеринбурга и Тюмени. В дальнейшем ее могут продлить до восточных границ страны.