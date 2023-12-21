Актуально перед праздниками: калининградцам объяснили, в каком случае на границе заберут паспорт

«Пограничные органы с 11 декабря 2023 года уполномочены изымать недействительные паспорта, а также паспорта, предъявленные лицами, не являющимися их владельцами. Во избежание возникновения каких-либо проблемных вопросов при следовании через государственную границу РФ обращаем внимание граждан на сохранение целостности бланков имеющихся у них паспортов, проверку наличия в имеющихся паспортах орфографических ошибок или опечаток», — говорится в сообщении.