Актуально перед праздниками: калининградцам объяснили, в каком случае на границе заберут паспорт

У пересекающих границу могут отобрать паспорта, если у них истёк срок годности или если документ принадлежит другому человеку. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.
«Пограничные органы с 11 декабря 2023 года уполномочены изымать недействительные паспорта, а также паспорта, предъявленные лицами, не являющимися их владельцами. Во избежание возникновения каких-либо проблемных вопросов при следовании через государственную границу РФ обращаем внимание граждан на сохранение целостности бланков имеющихся у них паспортов, проверку наличия в имеющихся паспортах орфографических ошибок или опечаток», — говорится в сообщении.
Важно вовремя заменять паспорт в случае смены имени, фамилии, отчества, сведений о дате и месте рождения, изменения пола, а также по иным основаниям.
«Гражданам, намеревающимся пересекать границу, следует помнить, что в случае утраты паспорта и заявления об этом в государственные органы, документ признается недействительным. Лицам, нашедшим документ, но не отозвавшим заявление, будет отказано в пересечении границы», — добавили в пресс-службе.
В Советске ценитель антиквариата пытался перейти границу с подзорной трубой и коллекцией медалей.