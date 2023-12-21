Путин наградил главу «Татнефти» орденом «За заслуги перед Отечеством»

В головное управление «Татнефти» перешел в 1993 году — возглавил производственный отдел по реализации нефти и нефтепродуктов. Следующие 20 лет в разные годы работал замдиректора по производству, начальником управления, первым замдиректора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов — начальником управления реализации нефти и нефтепродуктов. Генеральным директором «Татнефти» стал в 2013 году. Также является председателем совета директоров АО «Танеко» (с 2013 года) и банка «Зенит» (с 2015 года). В 2016 году стал президентом хоккейного клуба «Ак Барс», президентом федерации хоккея Татарстана.