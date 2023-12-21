Нижегородские власти вводят продуктовые выплаты переселенцам с Украины, ЛНР, ДНР

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.



По его словам, каждому из переселенцев будет выплачиваться 415 ₽ в день. Средства будут поступать на электронные сертификаты, база которых доступна магазинам-партнерам.



При оплате на кассе человек должен будет сообщить о том, что хочет совершить покупки по электронному сертификату, и предъявить свою карту «Мир». Средства спишут автоматически. Остаток суммы участник программы сможет увидеть в своем личном кабинете на «Госуслугах».

