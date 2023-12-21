Нижегородские власти вводят продуктовые выплаты переселенцам с Украины, ЛНР, ДНР

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, каждому из переселенцев будет выплачиваться 415 ₽ в день. Средства будут поступать на электронные сертификаты, база которых доступна магазинам-партнерам.
При оплате на кассе человек должен будет сообщить о том, что хочет совершить покупки по электронному сертификату, и предъявить свою карту «Мир». Средства спишут автоматически. Остаток суммы участник программы сможет увидеть в своем личном кабинете на «Госуслугах».
«До этого регион самостоятельно организовывал закупку и доставку продуктов людям, переехавшим в Нижегородскую область из ДНР, ЛНР и Украины. Им предоставляли определенный набор продуктов, свободы выбора по большей части не было. Новая система позволит изменить ситуацию».
По данным областного правительства, новая мера поддержки коснется 4184 граждан, вынуждено покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и прибывших в Нижегородскую область в экстренном массовом порядке.
Андрей Репин.