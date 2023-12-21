Токаев подписал поправки в закон о выплатах работникам с вредными условиями труда

«Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда. Согласно поправкам, ответственность за введенную специальную социальную выплату распределяется поровну между государством, работодателем и работником», — ранее пояснял депутат Руслан Рустемов.
10 мая 2015 года в закон «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев» были внесены поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом.
«Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом», — пояснил Рустемов.
Так, работникам, получившим травмы до мая 2015 года и прошедшим повторное освидетельствование, назначается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат.
Для назначения специальной соцвыплаты необходимо перечислить пенсионные взносы за последние 7 лет до достижения 55 лет. Также обязательно увольнение с работы или переход на другую легкую службу.