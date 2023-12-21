В Германии закрыли старейшее российское генконсульство

«Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать никак нельзя. Это не наш выбор», — сказал во вступительном слове посол Сергей Нечаев, комментируя решение Берлина.
По словам дипломата, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии. Он поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил о том, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии.
Посол пообещал от лица российского дипведомства сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия закрытия консульств в ФРГ. После его речи состоялся торжественный спуск флага под звучание гимна России. Затем Нечаев и консул Андрей Дронов приняли табличку генконсульства, снятую с ворот ведомства.
С апреля 2023 года из Германии выслали несколько десятков российских дипломатов. Также Берлин принял решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. 31 декабря текущего года генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности.
Как ранее заявлял МИД России, в качестве реакции на враждебные действия Берлина Москва приняла решение о «зеркальной» высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем был официально уведомили тогдашнего посла ФРГ Гейзу фон Гайра.