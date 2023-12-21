В Германии закрыли старейшее российское генконсульство

По словам дипломата, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии. Он поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил о том, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии.