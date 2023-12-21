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Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

По итогам года Россия по ряду направлений достигла значительных успехов, в частности, внешний долг сократился на треть, а уровень бедности и детской смертности достигнет минимума, заявил президент Владимир Путин. При этом он обозначил в качестве приоритета на поколение вперед — «сбережение нашего народа». С этой целью необходимо запустить обновленные нацпроекты, укрепить поддержку семей с детьми и закрепить позитивную динамику инвестиций в российскую экономику, отметил Путин.
Путин Владимир
Источник: Пресс-служба Президента России

«Все наши решения и действия по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству город и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом объединены главной целью — это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей, семей с детьми, конечно, прежде всего», — сказал президент.

На заседании президент сообщил, что в этом году удалось сохранить финансирование, предусмотренное на нацпроекты. Тем не менее, горизонт планирования следует расширить до 2036 г. и запустить обновленные нацпроекты.

По словам президента, ключевым индикатором работы властей должна быть прежде всего оценка граждан. Он поручил госорганом обеспечивать достаточное предложение товаров на внутреннем рынке, в том числе в потребительском сегменте.

Доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 г. вдвое — до 35%, сообщил Путин. Работы по ремонту дорог идут с опережением графика, приведены в порядок более 83% дорожной сети в крупнейших агломерациях. В следующем году должна быть продолжена работа по обновлению общественного транспорта в стране, подчеркнул президент.

Путин также поручил оперативно создать единый федеральный статус многодетной семьи, который унифицировал бы меры поддержки и другие вопросы.

Глава государства напомнил, что и правительству, и ЦБ нужно усилить вынимание к механизму проектного и акционерного финансирования.

«Наша банковская система, фондовый рынок должны в полном мере обеспечить приток капитала в важнейшие, перспективные точки роста российской экономики», — сказал Путин.

Путин Владимир