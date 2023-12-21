Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

По итогам года Россия по ряду направлений достигла значительных успехов, в частности, внешний долг сократился на треть, а уровень бедности и детской смертности достигнет минимума, заявил президент Владимир Путин. При этом он обозначил в качестве приоритета на поколение вперед — «сбережение нашего народа». С этой целью необходимо запустить обновленные нацпроекты, укрепить поддержку семей с детьми и закрепить позитивную динамику инвестиций в российскую экономику, отметил Путин.