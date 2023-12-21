В доме спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова прошли обыски

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В доме спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и его сына прошли обыски.
«Сегодня с 07.00 были обыски и в Ферапонтьевке, где я прописан, и дома, где я живу. И у сына были, и у работников предприятия. По всем точкам сразу, человек 30, наверное, пришли, сотрудники Национального антикоррупционного центра», — заявил Sputnik Дмитрий Константинов.
По его словам, следователи выясняют, как политик стал собственником спиртзавода в Комрате, и подозревают его в мошенничестве.
Константинов заявил, что обвинения отвергает, и почеркнул, что это дело — «политическое».