В доме спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова прошли обыски

«Сегодня с 07.00 были обыски и в Ферапонтьевке, где я прописан, и дома, где я живу. И у сына были, и у работников предприятия. По всем точкам сразу, человек 30, наверное, пришли, сотрудники Национального антикоррупционного центра», — заявил Sputnik Дмитрий Константинов.