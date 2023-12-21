Загранпаспорта для детей вдвое подешевеет в Казахстане

С 2020 года исключена запись и вклеивание фотографий детей до шестнадцати лет в паспорта родителей при выезде за пределы Республики Казахстан, в связи с чем детям требуется оформление отдельного паспорта при выезде за границу, что влечет рост финансовой нагрузки на их семьи, особенно если в семье несколько детей.