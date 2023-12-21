Загранпаспорта для детей вдвое подешевеет в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, они предполагают снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП, введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его страниц, то есть за выдачу паспорта детям до 16 лет — 4 МРП, паспорта с 36 страницами — 8 МРП, паспорта с 48 страницами — 12 МРП.
Кроме того, будет увеличен размер госпошлины от 0,2 МРП до 1 МРП за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.
Как и прежде, при первичном получении удостоверений личности стоимость составит 0,2 МРП.
«Принятые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года», — отметили в МВД.
С 2020 года исключена запись и вклеивание фотографий детей до шестнадцати лет в паспорта родителей при выезде за пределы Республики Казахстан, в связи с чем детям требуется оформление отдельного паспорта при выезде за границу, что влечет рост финансовой нагрузки на их семьи, особенно если в семье несколько детей.
Согласно закону «О документах, удостоверяющих личность» паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на 10 (десять) лет.
Учитывая международный опыт по выдаче так называемых «киндер-паспортов» для детей и быстро меняющуюся внешность детей, сокращен срок действия паспорта для детей младше 12 лет — до 5 лет, старше 12 лет — до 16 лет (учитывая, что в этот период внешность ребенка наиболее сформирована). Срок действия паспорта остается прежним — 10 лет.