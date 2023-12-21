Депутаты БКС инициируют отставку главы Минздрава Молдовы

«Какой общий знаменатель, если у людей есть определенная цель, их постоянно поддерживают политические партии. Не буду им делать рекламу, но вы видели всех, кто принимал участие в марше. Те же, что были задействованы в нарушениях на выборах и многие другие. Мне жаль, что коллективы присоединяются к такому, но я рада, что не видела там лиц врачей. Больше приходит второстепенный персонал».