Депутаты БКС инициируют отставку главы Минздрава Молдовы

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов инициируют отставку главы Минздрава Молдовы Аллы Немеренко. Поводом для этого стал скандал с проектом по слиянию инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе с Дерматологическим диспансером в Кодру. Министр здравоохранения уверяет, что оба медучреждения останутся на тех местах, где они сейчас находятся, а в структуре больниц будут произведены улучшения.
Персонал больниц протестует
Во вторник, 19 декабря, перед зданием правительства Молдовы прошел очередной протест, организованный персоналом инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе и диспансера в Кодру. Протестующие выступили против проекта правительства о реорганизации этих медицинских учреждений, который предусматривает их слияние. Поддержать протестующих пришли также представители оппозиционных партий «Возрождение», «Гражданский конгресс», депутаты парламентской фракции БКС, а также экс-премьер Молдовы Ион Кику и бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.
«Мы, депутаты БКС, были на этом протесте. Мы поддержали медиков. Мы стали свидетелями того, что никто из представителей правительства не вышел к врачам».
Коллектив столичной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ и представители кафедры инфекционных заболеваний Медуниверситета в ходе протеста озвучили свою позицию по поводу проекта Минздрава о слиянии двух медучреждений.
«Это касается всего медицинского сообщества. Это касается не комфорта или дискомфорта некоторых работников или учреждений, ставится под угрозу доступность и качество медуслуг для всего для всего направления, подвергается опасности безопасность и целостность медицинского акта. Нет никакой выгоды для пациента. Подвергается опасности обеспечение безопасности и защиты здоровья сотрудников», — сказано в заявлении медиков.
Коллектив больницы имени Тома Чорбэ просят ввести мораторий на любые решения до достижения широкого консенсуса относительно решений по стратегическому развитию с оценкой рисков. «Просим вести диалог с медицинским сообществом, экспертами в области, представителями специализированных комиссий, сотрудниками кафедр, представителями коллективов и премьер-министром Дорином Речаном», — отмечено в заявлении.
Медики диспансера в Кодру заявили, что «полностью не согласны с решением по слиянию медучреждения с больницей Тома Чорбэ». Они подчеркнули, что это решение с врачами не обсуждалось, оно навязывается коллективу без всякого анализа последствий для качества медуслуг.
«Призываем пересмотреть это слияние и открыть конструктивный диалог между властями и профессионалами в области здравоохранения, чтобы найти оптимальные и эффективные решения».
БКС потребует отставки главы Минздрава
Депутат БКС Владимир Односталко подчеркнул, что врачи вынуждены протестовать и требовать справедливости.
«Их игнорируют. Минздрав общается с врачами через социальные сети. На наши призывы провести слушания по этому вопросу, депутаты PAS отвечают отказом», — отметил Односталко.
По его словам, последнее время все больше говорят о том, лакомом куске земли, на котором располагается больница имени Тома Чорбэ.
«Мы помним, что еще в 2015—2016 году правительство демократов пыталось “отжать” этот кусок земли. Но тогда нам удалось остановить этот процесс. Сегодня правительство продолжает эти попытки. Как сейчас говорят в медицинской среде и не только, что интерес по улучшению этих больниц, о котором декларирует министерство, — это всего лишь ширма», — добавил депутат.
По его словам, фракция БКС инициирует отставку Аллы Немеренко с поста министра здравоохранения страны.
Реакция главы Минздрава на протесты медперсонала
Министр здравоохранения Алла Немеренко обвинила протестующих медиков в «преследовании политических целей».
«Какой общий знаменатель, если у людей есть определенная цель, их постоянно поддерживают политические партии. Не буду им делать рекламу, но вы видели всех, кто принимал участие в марше. Те же, что были задействованы в нарушениях на выборах и многие другие. Мне жаль, что коллективы присоединяются к такому, но я рада, что не видела там лиц врачей. Больше приходит второстепенный персонал».
Глава Минздрава отметила, что система здравоохранения «получила миллионы леев помощи от стран ЕС и Румынии», и что «использовать эти средства неэффективно — это преступление».
«Мне стыдно перед послами и гражданами этих стран, поэтому простите меня, но я буду давить на медучреждения, чтобы у нас был менеджмент, соответствующий деньгам», — сказала Немеренко.
Министр подчеркнула, что обе больницы останутся на своих местах. «Однако внутри будет произведена реструктуризация отделений. Будут открыты новые отделения, планируется провести капитальный ремонт. Да, это произойдет в обеих больницах. Ни у одной больницы не вырастут крылья и они не переместятся», — уточнила министр.
По ее словам, единый менеджмент в двух медучряеждениях не предполагает экономию денег, а корректное управление.
«Нет, не исчезнут должности, а появятся даже некоторые новые в зависимости от потребностей медучреждения», — отметила Немеренко.
Ранее пресс-служба Минздрава заявляла, что «эта реорганизация не предполагает закрытие ни одного медучреждения, а лишь слияние под общим руководством, учитывая их схожую специфику — лечение заразных болезней».
«Совместное управление этими двумя медико-санитарными учреждениями, будет способствовать оптимизации административных процессов и эффективности использования имеющихся у них денежных средств, что позволит сконцентрировать ресурсы на улучшении качества медицинских услуг, предлагаемых населению», — ранее заявляли в министерстве.