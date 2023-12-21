Пиневич: зарплаты врачей составляют 153% от средней по Беларуси

Министр также отметил, что среди медицинских специалистов недавно провели социологическое исследование о том, что для них является главным индикатором в работе. По его словам, на первое место большинство работников сферы поставили зарплаты, на второе — внутриколлективный климат, на третье — возможность профессионального роста и подготовки.