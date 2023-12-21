Пиневич: зарплаты врачей составляют 153% от средней по Беларуси

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Заработные платы у врачей в Беларуси доведены до уровня 153% от средней по стране, заявил журналистам глава Министерства здравоохранения республики Дмитрий Пиневич перед заседанием президиума Совмина, посвященном работе системы здравоохранения, передает корреспондент Sputnik.
«Зарплаты росли, мы вышли на уровень 153% к средней зарплате по стране по врачам. Но, к сожалению, не дошли до среднего медицинского персонала», — сказал он.
Министр также отметил, что среди медицинских специалистов недавно провели социологическое исследование о том, что для них является главным индикатором в работе. По его словам, на первое место большинство работников сферы поставили зарплаты, на второе — внутриколлективный климат, на третье — возможность профессионального роста и подготовки.
Пиневич подчеркнул, что на все эти вопросы обращал внимание президент во время майского совещания, и они будут совершенствоваться.
Напомним, средняя заработная плата по республике по состоянию на октябрь 2023 года составила 1971,2 рубля.
Кроме того, добавил руководитель медицинского ведомства, особое внимание уже уделяется доступности медпомощи независимо от места проживания граждан, прежде всего это касается села.
«Поэтому совместно с местными органами власти, губернаторами, мэром города Минска было особое внимание уделено первичному звену здравоохранения, в частности, фельдшерско-акушерским пунктам, участковым больницам, врачебным амбулаториям, улучшению материально-технической базы этих учреждений и укомплектованности медицинским оборудованием», — заключил глава Минздрава.