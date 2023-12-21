Алло, это Европа: С 21 декабря граждане Молдовы в странах ЕС могут звонить не переплачивая за роуминг

Молдавские операторы мобильной связи сообщают, что с 21 декабря 2023 года в странах ЕС граждане Молдовы могут путешествовать не переплачивая за роуминг.
1 сентября 2023 года Европейская комиссия приняла предложение о включении положений о роуминге в Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой. Когда все необходимые шаги будут сделаны, туристы из Молдовы смогут пользоваться мобильными услугами в ЕС по тем же ценам и с теми же условиями, что в своей стране, а путешественники из ЕС получат такое же право при посещении Молдовы.
Присоединение Молдовы к зоне «роуминга как дома» считается открытым.