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Алло, это Европа: С 21 декабря граждане Молдовы в странах ЕС могут звонить не переплачивая за роуминг

Роуминг в ЕС закончился, теперь молдаване наравне с европейцами.
Источник: Комсомольская правда

Молдавские операторы мобильной связи сообщают, что с 21 декабря 2023 года в странах ЕС граждане Молдовы могут путешествовать не переплачивая за роуминг.

1 сентября 2023 года Европейская комиссия приняла предложение о включении положений о роуминге в Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой. Когда все необходимые шаги будут сделаны, туристы из Молдовы смогут пользоваться мобильными услугами в ЕС по тем же ценам и с теми же условиями, что в своей стране, а путешественники из ЕС получат такое же право при посещении Молдовы.

Присоединение Молдовы к зоне «роуминга как дома» считается открытым.

ЕС