Мирзиёев поручил открыть IT-деревни во всех регионах Узбекистана

Отмечается, что одна из целей стратегии «Узбекистан-2030» — довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 миллиардов долларов. Для достижения цели предусмотрено развитие IT-инфраструктуры и венчурного рынка в регионах, стимулирование экспорта отечественных предприятий по принципу local to global, открытие офисов международных компаний в нашей стране. Президент обсудил предложения по избеганию двойного налогообложения, внедрению английского права на территории IT-парка, продлению налоговых льгот для резидентов до 2040 года и, в целом, созданию благоприятных условий для развития отрасли на следующие 100 лет.