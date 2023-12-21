Мирзиёев поручил открыть IT-деревни во всех регионах Узбекистана

Накануне Шавкат Мирзиёев посетил Министерство цифровых технологий, где ему доложили о деятельности городка IT Village в Нурабадском районе Самаркандской области. Цель учебного комплекса — вовлечь школьников 1−9 классов в сферу информационных технологий и обучить их начальным IT-навыкам. Глава государства поручил создать подобные комплексы во всех регионах страны.
Цель стратегии «Узбекистан-2030» — превращение нашей страны в региональный IT-хаб, и это напрямую зависит от цифровизации госуправления и отраслей, улучшения коммуникационной инфраструктуры, развития IT-образования. Отмечается, что в этих направлениях произошли большие изменения: созданы условия и льготы для IT-компаний, возросло количество профильных предприятий и рабочих мест, увеличился экспорт IT-услуг.
«Если в 2017 году количество IT-компаний в стране составляло 147, то сейчас достигло 1600. Количество рабочих мест также за короткое время увеличилось в 10 раз и превысило 24 тысячи. Ожидается, что отраслевой экспорт, составлявший в 2017 году 600 тысяч долларов, к концу текущего года превысит 300 миллионов долларов».
Сегодня более 8 миллионов граждан пользуются 570 видами онлайн-услуг через единый портал my.gov.uz, а документооборот в госорганах через единую систему исполнительной дисциплины ijro.gov.uz составил 28 миллионов документов. Президент отметил, что эта система в корне изменила ответственность и подход руководителей к работе, и дал указания по расширению интеграции и качества документооборота.
В 2022 году наша страна поднялась на 18 позиций и заняла 69-е место в рейтинге ООН по электронному правительству. Разработан план мероприятий по вхождению в топ-30 этого рейтинга к 2030 году.
Отмечается, что одна из целей стратегии «Узбекистан-2030» — довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 миллиардов долларов. Для достижения цели предусмотрено развитие IT-инфраструктуры и венчурного рынка в регионах, стимулирование экспорта отечественных предприятий по принципу local to global, открытие офисов международных компаний в нашей стране. Президент обсудил предложения по избеганию двойного налогообложения, внедрению английского права на территории IT-парка, продлению налоговых льгот для резидентов до 2040 года и, в целом, созданию благоприятных условий для развития отрасли на следующие 100 лет.
Глава государства дал указания по продвижению единого имиджа нашей страны, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал.
Также президент ознакомился с данными о развитии профильного образования. Так, за последние три года создано более трехсот учебных IT-центров, свыше миллиона молодых людей прошли обучение и получили сертификат в рамках проекта «Один миллион программистов». С прошлого года 215 тысяч молодых людей получили IT-сертификаты международных онлайн-курсов, обучение на которых компенсируется до 50%.
В следующем году будет внедрена система ежегодного отбора, обучения и подготовки для международного рынка труда 5 тысяч талантливых молодых людей. В Хорезмской области стартует обучение в рамках проекта «Преемники Аль-Хорезми». В целом в сфере планируется обучить и трудоустроить 300 тысяч молодых людей на основе программ, отвечающих международным стандартам.
Специалисты единого интегратора UZINFOCOM представили Шавкату Мирзиёеву информацию о проектах биометрической идентификации на основе искусственного интеллекта, цифровизации сферы здравоохранения и биллинга электроснабжения. Глава государства подчеркнул необходимость совершенствовать цифровую деятельность социальных сфер, особенно — сферы здравоохранения.