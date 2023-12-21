МИД РФ пообещал дать ответ на рейдерский захват «Дома Москвы» в Риге

До этого, 18 декабря, представитель миграционного управления МВД Латвии Майра Розе заявила, что уже в скором времени из страны могут выслать около тысячи граждан РФ, не выполнивших требования для получения вида на жительство. Комментируя это, Захарова отметила, что в случае депортации россиян из Латвии РФ обеспечит их размещение и трудоустройство.