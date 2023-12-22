Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.