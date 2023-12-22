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Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию не отражают позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Источник: © РИА Новости

Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.

«Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах и государства всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами: взаимная поддержка в период пандемии, гуманитарная помощь, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в регионе.

Как подчеркивал, в свою очередь, посол Олег Мальгинов, высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.

В пресс-службе «Справедливой России — За правду» сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.

Захарова Мария
дипломатия