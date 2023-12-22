Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации.
Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.
Дипломат добавила, что Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах и государства всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами: взаимная поддержка в период пандемии, гуманитарная помощь, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в регионе.
Как подчеркивал, в свою очередь, посол Олег Мальгинов, высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.
В пресс-службе «Справедливой России — За правду» сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.