Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

«Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме», — отметила дипломат. Как указала Захарова, Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах, и государства «всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами (взаимная поддержка в период коронавирусной пандемии, гуманитарная помощь жителям пострадавших регионов, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в Центральной Азии и другое)».