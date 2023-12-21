Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию являются его личным мнением и даже отдаленно не отражают официальную позицию Москвы по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Прилепин, говоря о ситуации с мигрантами в РФ, допустил фигуральное выражение о возможности присоединения Узбекистана к России. При этом Прилепин не занимает никаких государственных постов и не может представлять позицию РФ. Посол России Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли «с чувством глубокой озабоченности».
«Совершенно очевидно, что высказывания З. Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
«Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме», — отметила дипломат. Как указала Захарова, Россию и страны Центральной Азии объединяют тесные связи в различных сферах, и государства «всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами (взаимная поддержка в период коронавирусной пандемии, гуманитарная помощь жителям пострадавших регионов, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в Центральной Азии и другое)».
Говоря о миграционном вопросе, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. «В настоящее время ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера», — добавила она.
Как сообщали ранее в МИД Узбекистана, на встрече в ведомстве посол РФ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана». Дипломат подчеркнул, что в РФ никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана.