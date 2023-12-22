Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жители финского Лахти высказались за возможность изучать русский язык

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat.
Источник: © РИА Новости

«В Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество русскоязычных людей; сейчас эта группа пополнилась бежавшими от военных действий украинцами, ведь для многих из них родным языком часто является именно русский. Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости. Кроме того, знание языка дает возможность взаимодействовать с этими людьми, что расширяет кругозор», — отмечается в публикации.

Жители региона призвали сделать все возможное, чтобы традиция изучения русского языка как первого иностранного сохранялась и дальше. Стоит также задуматься и о тех, кто уже начал приобретать знания в этой области.

«Было бы нечестно, если бы для них изучение языка резко прекратилось», — заметили финны.

Ранее сообщалось, что власти финского Турку собрались прекратить прием новых учеников в класс с углубленным изучением русского языка, который работает в городе уже 30 лет.