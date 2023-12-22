Жители финского Лахти высказались за возможность изучать русский язык

«В Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество русскоязычных людей; сейчас эта группа пополнилась бежавшими от военных действий украинцами, ведь для многих из них родным языком часто является именно русский. Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости. Кроме того, знание языка дает возможность взаимодействовать с этими людьми, что расширяет кругозор», — отмечается в публикации.