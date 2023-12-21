Главу Нацбанка Молдовы Октавиана Армашу отозвали с занимаемой должности

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Парламент Молдовы отозвал с занимаемой должности главу Национального банка Молдовы Октавиана Армашу. За это решение проголосовал 81 присутствовавший на заседании депутат.
«Принимается во внимание информация, предоставленная председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу на пленарном заседании в ходе парламентских слушаний о прогрессе в действиях по возмещению денежных средств, выведенных из банковской системы, ход дела под общим названием “банковская кража”. Констатируется недостаточная и плохая деятельность Национального банка в части аудита процессов и лиц, которые причастных к делу о “банковской краже”, что вызывает резонные подозрения относительно плохого управления в задаче по обеспечению сотрудничества Нацбанка с правоохранительными органами в части расследования эффективного возмещения денежных средств, выведенных из банковской системы», — сказала глава юридической комиссии Олеся Стамате.
По ее словам, «констатируется невыполнение главой Национального банка Октавианом Армашу условий по исполнению обязанностей, установленных законом № 548 от 1995 года о НБМ, а также на основании 10 и 11 статьи 23 пунктов отзывается с должности главы Национального банка Молдовы».
В ходе заседания парламента в четверг даже принят проект постановления, разработанный фракцией Блока коммунистов и социалистов. Документ предполагает, что деятельность учреждений, ответственных за процесс возвращения финансовых средств, выведенных из банковской системы, неэффективна и недостаточна.
Эти учреждения в течение трех месяцев должны представить парламенту конкретные предпринятые действия для возмещения ущерба в результате банковского мошенничества и последующих действий по улучшению процесса возращения финансовых средств.
В парламенте состоялись слушания по делу о «краже миллиарда» (банковской краже). На них были приглашены представители Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Нацбанка, которые представили информацию о том, как проходит процесс возвращения денег, выведенных из банковской системы.