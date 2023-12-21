Главу Нацбанка Молдовы Октавиана Армашу отозвали с занимаемой должности

«Принимается во внимание информация, предоставленная председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу на пленарном заседании в ходе парламентских слушаний о прогрессе в действиях по возмещению денежных средств, выведенных из банковской системы, ход дела под общим названием “банковская кража”. Констатируется недостаточная и плохая деятельность Национального банка в части аудита процессов и лиц, которые причастных к делу о “банковской краже”, что вызывает резонные подозрения относительно плохого управления в задаче по обеспечению сотрудничества Нацбанка с правоохранительными органами в части расследования эффективного возмещения денежных средств, выведенных из банковской системы», — сказала глава юридической комиссии Олеся Стамате.