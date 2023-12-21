США договорились с Данией о возможном размещении войск на ее территории

Соглашение подписали глава Госдепа Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен. Оно предусматривает возможность размещения военных США на трех датских базах, а также хранения в стране оружия и снаряжения.
Договор будет действовать как минимум 10 лет с момента вступления в силу. Для этого его должен ратифицировать парламент Дании.
Ранее, 18 декабря, США и Финляндия также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к военным базам на финской территории, а также предварительное размещение там оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств.
После этого посол Финляндии был вызван в МИД РФ. Ему было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе РФ.
15 декабря об угрозе данного соглашения для России также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.