Россия соразмерно ответит на очередные санкции ЕС в отношении СМИ

18 декабря сообщалось, что российские телеканалы «Спас» и «Царьград» были включены в новый список персональных санкций ЕС, в который всего попали около 140 фигурантов. В документе утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».