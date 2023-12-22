ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземных туннелей в Газе

«В среду ЦАХАЛ выявила террористическую инфраструктуру, созданную в “элитном квартале” ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС. Сегодня (в четверг) эта сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», — говорится в заявлении.
По данным газеты Times of Israel, подземная сеть соединяла офисы и жилые помещения лидеров ХАМАС, в которых ранее якобы укрывались в том числе командующий военным крылом организации Мухаммед Дейф и глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар.
Ранее израильская армия заявляла, что с начала своей операции в секторе Газа обнаружила на территории анклава около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200−250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.