В военном ведомстве сообщили, что старший прапорщик Сергей Раков грамотно выполнил работу по организации бесперебойной связи для батальонной тактической группы ВС РФ.
Как подчеркнуло Минобороны, Раков рисковал своей жизнью ради восстановления выведенной из строя Вооруженными силами Украины (ВСУ) аппаратуры связи после совершенной противником массированной атаки с использованием минометов и артиллерии.
Благодаря смелости и незамедлительным действиям старшего прапорщика российским войскам удалось отразить все атаки ВСУ.
Кроме того, ведомство отметило заслуги рядового гвардии Юрии Кивы, который в составе своей роты смог дать решительный отпор противнику во время попытки наступления на позиции военных ВС России.
Военнослужащий с помощью прицельного огня из гранатомета атаковал украинские войска, в результате чего ВСУ были вынуждены отступить, понеся существенные потери.
21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения СВО. По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи. Герасимов отметил, что в этом году основной задачей ВС России было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.
Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.
До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.