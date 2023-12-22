Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?
По его словам, «украинцы верят, что сделали решающий шаг», однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, «процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование».
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами ответственность за «это плохое решение». По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.