В Пентагоне раскрыли выгоду США от помощи Украине

В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду, что конгресс одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне Вашингтона. По его словам, дальнейшее финансирование Киева может быть согласовано уже в январе.