ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны

«В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится лишь в том случае, когда их доставка обычным транспортом подвержена опасности, так как подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника. Дополнительно в последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, идущему в направлении передовых позиций. Один расчет БПЛА за сутки может произвести несколько десятков подобных вылетов и доставить все необходимое десантникам на передовой.