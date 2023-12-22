ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны

«В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции», — сообщили в оборонном ведомстве.
«Оператор квадрокоптера, подвесив к нему полезный груз, взлетел со стартовой позиции в нашем тылу и, прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществил сброс воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов нашим передовым подразделениям закрепления, расположенных на первой линии обороны», — сообщили в минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.