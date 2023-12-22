МО РФ показало работу расчетов АГС-17 «Пламя» на южнодонецком направлении

«Работаем плотно, подавляем пехоту противника на позициях для того, чтобы наши ребята туда спокойно зашли», — рассказал старший номер расчета АГС-17 с позывным Вилка. «Надо понимать, что гранаты у АГС ложатся в шахматном порядке. При хорошей подготовке расчета всегда можно поразить цель», — заключил он.