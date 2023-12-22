По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — сказали в ведомстве.