В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении за сутки

«Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза “Октябрь”. Помимо этого, противник за сутки потерял 12 долговременных огневых точек и до 65 боевиков убитыми и ранеными», — сказал он, уточнив, что боестолкновение произошло на южнодонецком направлении.