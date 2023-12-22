Владимир Путин назвал строительство обхода Канска одним из приоритетных проектов

— Хочу еще раз подчеркнуть, что надежные транспортные артерии для России имеют принципиальное, стратегическое значение. Потому мы и договаривались, что наши планы в сфере дорожного строительства должны быть реализованы в полном объеме, — напомнил президент. — В числе приоритетов — дальнейшее развитие трассы «Восток». Ее предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени, построить обходы Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Отдельное внимание уделить расшивке узких мест на маршруте «Россия» на территории Дальнего Востока, включая подъезды к Владивостоку, что существенно увеличит наши логистические и транспортные возможности.