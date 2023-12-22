В столице Прибайкалья обсудили перспективы развития Иркутска-II

Заседание межведомственного оперативного штаба по комплексному развитию территории города провел губернатор региона Игорь Кобзев с участием мэра областного центра Руслана Болотова.
Глава Иркутска сообщил, что совместно с заводом прорабатывается вопрос организации дополнительных парковочных мест. В мэрии уже определили земельные участки в границах красных линий автомобильной дороги на улице Новаторов. В 2024 году запланировано обустройство двух парковок на 435 машиномест.
Наряду с этим министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области организовало научно-исследовательскую разработку математической модели транспортной системы района. На основе подготовленных предложений администрация города будет принимать решения об изменении маршрутов, корректировке расписаний, открытии дополнительных путей регулярных перевозок.
Руслан Болотов пояснил, что уже изменено расписание маршрута № 57 «Авиазавод — Областная больница». С учетом начала смены на предприятии первый рейс теперь выполняется на 42 минуты раньше — в 6:08. Также с марта 2024 года на две единицы увеличат количество автобусов большого класса вместимости. Всего это направление будут обслуживать четыре автобуса.
«Кроме того, в начале следующего года предусмотрено увеличение количества автобусов большой вместимости, действующих на маршруте № 28 ₽ “Ц. Рынок — Авиазавод” также на две единицы. Всего будут ходить 12 таких машин. Хочу отметить, что рост числа регулярных рейсов стало возможным благодаря поддержке губернатора в приобретении 82 единиц новых автобусов», — отметил Руслан Болотов.
«Первостепенная задача, которую ставим мы, — это привлечение и закрепление кадров на авиационном заводе. Для этого необходимо решить вопросы, связанные с жильем. Рассматриваем собственную жилищную программу, а также работаем над приведением в порядок материальной базы наших общежитий. Также один из ключевых факторов — увеличение уровня заработной платы. Именно поэтому с 1 ноября этого года мы провели на Иркутском авиазаводе внеочередную индексацию на 10%, а уже в апреле 2024 года завод ждет плановая индексация на величину годовой инфляции. Продолжим совместно с областью работать по этим и другим актуальным вопросам, чтобы обеспечить завод квалифицированными специалистами», — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что комплексное развитие территории Иркутска-II для реализации инвестиционного проекта по серийному производству МС-21 он держит под личным контролем.
«Межведомственный оперативный штаб, который сформирован и действует по моему поручению, ведет работу по таким актуальным вопросам, как кадровое обеспечение авиационного завода, жилищные вопросы работников предприятия, транспортная доступность территории, а также жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение», — сказал Игорь Кобзев.
Также было озвучено предложение подписать в первом квартале 2024 года соглашение о социальном партнерстве между ПАО «Яковлев», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», правительством региона и администрацией Иркутска. В документе планируется закрепить социальные направления, которые возьмет на себя Иркутский авиационный завод по отношению к своим работникам. Также определят обязательства областного центра и правительства региона по развитию социальной инфраструктуры в Иркутске-II.