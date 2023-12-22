В столице Прибайкалья обсудили перспективы развития Иркутска-II

«Первостепенная задача, которую ставим мы, — это привлечение и закрепление кадров на авиационном заводе. Для этого необходимо решить вопросы, связанные с жильем. Рассматриваем собственную жилищную программу, а также работаем над приведением в порядок материальной базы наших общежитий. Также один из ключевых факторов — увеличение уровня заработной платы. Именно поэтому с 1 ноября этого года мы провели на Иркутском авиазаводе внеочередную индексацию на 10%, а уже в апреле 2024 года завод ждет плановая индексация на величину годовой инфляции. Продолжим совместно с областью работать по этим и другим актуальным вопросам, чтобы обеспечить завод квалифицированными специалистами», — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.