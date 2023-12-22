Красноярских медиков наградили за работу в зоне СВО

Красноярские медики получили награды за работу в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале написал глава края Михаил Котюков.
Награды получили 59 человек, которые, рискуя жизнью, спасали раненых, а также помогали жителям новых территорий. Среди награжденных — Андрей Мельгунов, врач УЗИ, руководитель «Мобильной поликлиники». Он только что вернулся из ЛНР, где вел прием жителей в больницах Свердловска и Червонопартизанска. Порой за день у него было более 50 пациентов. Одному из раненых благодаря обследованию удалось сохранить ногу.
Врач-ортопед, завотделением Краевой больницы Алексей Лубнин дважды был в зоне СВО. Участвовал в вывозе тяжелых раненых в Красноярск, чтобы здесь провести сложные операции. В составе группы краевых врачей он также работал в больнице нашего подшефного города Свердловска и в Луганске. За время командировки группа медиков провела более 100 операций, помощь получили около 600 человек.
«Благодарен всем медицинским работникам края, которые спасли уже тысячи жизней на передовой и в новых регионах страны. Этот опыт теперь будет использован в восстановлении наших бойцов, вернувшихся домой после ранений», — отметил Михаил Котюков.