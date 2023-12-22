Красноярских медиков наградили за работу в зоне СВО

Награды получили 59 человек, которые, рискуя жизнью, спасали раненых, а также помогали жителям новых территорий. Среди награжденных — Андрей Мельгунов, врач УЗИ, руководитель «Мобильной поликлиники». Он только что вернулся из ЛНР, где вел прием жителей в больницах Свердловска и Червонопартизанска. Порой за день у него было более 50 пациентов. Одному из раненых благодаря обследованию удалось сохранить ногу.