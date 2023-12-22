Леонид Слуцкий поручился за депутата красноярского ЗС Александра Глискова

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий поручился за арестованного депутата ЗС Красноярского края Александра Глискова. Об этом говорится в телеграм-канале политика.
В документе Слуцкий просит избрать Александру Глискову меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
«Убеждён, что Александр Александрович не скроется от следствия и суда, не будет иным образом препятствовать органам предварительного расследования и суду при рассмотрении уголовного дела», — написал председатель ЛДПР.
Напомним, что Александр Глисков был задержан 1 ноября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его поместили в СИЗО до 31 декабря.
Ранее депутат Заксобрания Алексей Кулеш попросил освободить Александра Глискова из СИЗО на новый год.