Путин передал во временное управление Росимуществу акции автодилера «Рольф»

Основатель «Рольфа» — экс-депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. По версии следствия, господин Петров вступил в сговор с руководителями подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Следствие утверждает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» — 200 млн руб.