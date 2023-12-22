Путин передал во временное управление Росимуществу акции автодилера «Рольф»

Из документа следует, что под временное управление Росимущества переходят акции АО «Рольф», принадлежащие кипрской Delance Limited, и «Рольф Моторс». Также ведомство будет управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».
Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. В 2022 году чистая прибыль «Рольфа» по МСФО снизилась на 36,4%, до 13,1 млрд руб., выручка — на 36,2%, составив 231,59 млрд руб.
Основатель «Рольфа» — экс-депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. По версии следствия, господин Петров вступил в сговор с руководителями подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Следствие утверждает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» — 200 млн руб.
Ключевым участником сделки, которая проходила в 2014 году, следствие считает бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро. 1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии общего режима. Бывшего топ-менеджера признали виновным в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1).