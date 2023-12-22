Депутаты приняли изменения в закон о президенте Беларуси

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли изменения в закон о президенте Республики Беларусь, передает корреспондент Sputnik из Овального зала.
Документ был внесен в нижнюю и верхнюю палату белорусского парламента и принят в первом чтении в авторской редакции, после чего депутаты доработали его с учетом замечаний редакционного и юридико-технического характера.
В законопроекте, в частности, закрепляются конституционные требования к кандидату на пост президента страны, уточняется правовой статус главы государства.
Также оптимизируются полномочия руководителя страны, в том числе по вопросам охраны государственного суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечения функционирования высших судебных органов и Центральной избирательной комиссии, обращения в Конституционный Суд Беларуси с соответствующими предложениями в рамках конституционного судопроизводства.
Кроме того, закрепляется правовой статус президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности главы государства.
Также устанавливается система гарантий ему и членам его семьи.
Законопроект, окончательно подготовленный к рассмотрению во втором чтении, направлялся белорусскому лидеру.
«Замечаний и предложений по документу не поступило», — пояснила председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая.