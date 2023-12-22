Воронежским предприятиям запретят использовать труд мигрантов

В документе говорится, что труд мигрантов будет запрещен на предприятиях, которые занимаются сбором и обработкой сточных вод, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, а также забором, очисткой и распределением воды. Запрет введут уже со следующего года.