Воронежским предприятиям запретят использовать труд мигрантов

Приказ подписал глава региона Александр Гусев.
В документе говорится, что труд мигрантов будет запрещен на предприятиях, которые занимаются сбором и обработкой сточных вод, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, а также забором, очисткой и распределением воды. Запрет введут уже со следующего года.
Кроме того, из текста документа следует, что трудящихся сейчас в подобных организациях мигрантов уволят в течение 3-х месяцев. Причем увольнение должно происходить с соблюдением всех требований российского трудового законодательства.
Эти меры местные власти объясняют желанием «защитить от внешнего негативного воздействия сферы, связанные с системами жизнеобеспечения».