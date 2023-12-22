Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Воронежским предприятиям запретят использовать труд мигрантов

В Воронежской области определили перечень видов экономической деятельности, для работы в которых запретят привлекать иностранцев.

Приказ подписал глава региона Александр Гусев.

В документе говорится, что труд мигрантов будет запрещен на предприятиях, которые занимаются сбором и обработкой сточных вод, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, а также забором, очисткой и распределением воды. Запрет введут уже со следующего года.

Кроме того, из текста документа следует, что трудящихся сейчас в подобных организациях мигрантов уволят в течение 3-х месяцев. Причем увольнение должно происходить с соблюдением всех требований российского трудового законодательства.

Эти меры местные власти объясняют желанием «защитить от внешнего негативного воздействия сферы, связанные с системами жизнеобеспечения».