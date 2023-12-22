В Киргизии кандидатов на должности в госорганах проверят на патриотизм

Отмечается, что основной целью прохождения кандидатами детектора лжи будет проверка их склонности к коррупции. По словам главы киргизского агентства по делам госслужбы Кудайбергена Базарбаева, проверка на полиграфе также позволит «привлекать к управлению патриотов». Для тестирования претендентов на руководящие должности также было закуплено оборудование для выявления уровня IQ, лидерского потенциала кандидатов и оценки их профессиональных, человеческих и психологических качеств.